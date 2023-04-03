Togg'un adı bile yetiyor; şimdi de domain satıyorlar

Türkiye'nin yerli otomobil hayali gerçekleşti. Togg kuraları çekildi, şimdi belirlenen talihliler araçlarını almak için gün saymaya başladı. Togg'un etkisi sadece otomotiv piyasasında hissedlmedi. Bazı talihliler Togg satın almak için eski otomobilinin yanısıra arsa ve dairelerini satışa çıkarmıştı.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ismi teknoloji alanında kazanç kapısına dönüştü. Togg adıyla satın alınan domainler ilan sayfalarında milyon liralara satılığa çıkarıldı. Bir web sitesinin internetteki adı ve adresi anlamına gelen domainlerin fiyatları Togg isminin kullanımına göre değişiyor.

Togg içeren domainler en düşük 500 bin liradan satışa konulurken, özellikle ismin başta olduğu adreslerde 50 milyon liraya kadar yükseliyor.

Domain nedir?

Domain, web sitesinin internet dünyasındaki adı ve adresi olarak niteleniyor. Türkçe'de daha çok ‘alan adı' olarak kullanılan ‘Domain adı' siteye direkt olarak ulaşmak isteyen kişinin, tarayıcıdaki arama çubuğuna bu adı hatasız yazdığında kolayca siteye ulaşmasını sağlıyor.

Ali Canberk Özbuğutu



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