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Togg'un ilk mağazası açıldı

Togg'un ilk mağazası açıldı
Togg'un ilk mağazası açıldı

Yaklaşık iki haftadır süren çalışmaların sonucunda hazır hale getirilen Togg’un Zeytinburnu’ndaki deneyim ve teslimat noktası açıldı. Togg teslimatları bu noktadan yapılacak. Teslimat tarihleri ilerleyen günlerde belli olacak.

Togg’un ilk mağazası açıldı - Tıkla İzle

Yerli otomobil Togg'un İstanbul'daki ilk teslimat ve deneyim noktası açıldı. İstanbul'da Zeytinburnu'nda hizmete açılan merkezde Togg araçlar sergileniyor. Togg, geçtiğimiz aylarda ilk deneyim merkezini İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Zorlu Center'da açmıştı. Togg, deneyim, teslimat ve servis noktaları hizmete almaya başladı. 3 bin 500 metre kare alanda kurulan merkezde Togg teslimatları bu noktadan yapılacak. Teslimat tarihleri ilerleyen günlerde belli olacak.

Çalışmalar sona erdi

Merkezde geçtiğimiz haftadan itibaren yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyordu. Bir an önce Togg'u sahiplerine kavuşturmaya çalışan ekip, hummalı bir çalışma yürüttü. Çalışmaların sonucunda Zeytinburnu'nda devasa deneyim ve teslimat noktası kapılarını açtı.

“Yerli bir aracın içerisinde olmak gurur verici”

Togg deneyim merkezinde aracı ilk kez yakından gören Ertaç Yekeler, “Aracı ilke kez canlı olarak görüyorum. Araç çıktı çıkalı çok heyecanlıydık. Yerli ve milli bir aracın içerisinde oturmak farklı bir duygu. İnceleme fırsatı oldu, inşallah alma fırsatı da olur. Ben kuraya katılmadım, ama inşallah bize de almak kısmet olur” diyerek duygularını ifade etti.

Togg için aşağıdaki noktalarda deneyim, teslimat ve servis noktaları hizmete alınacak

Deneyim merkezleri

İstanbul, Mall of İstanbul, Başakşehir
İzmir, Agora Alışveriş Merkezi, Balçova
Bursa, Togg Gemlik Tesisi
Adana, M1 Alışveriş Merkezi, Seyhan
Ankara, Çankaya
Ankara, Panora Alışveriş Merkezi, Çankaya

Togg mobil deneyim merkezleri

Antalya
Bursa, Togg Gemlik Tesisi
Bursa
İstanbul, Ümraniye
Kayseri, Kocasinan
Samsun, İlkadım

Togg Servis Noktaları

Adana, Yüreğir
Ankara, Çankaya
Ankara, Etimesgut
Antalya, Kepez
Antalya, Muratpaşa
Balıkesir, Bandırma
Bursa, Togg Gemlik Tesisi
Bursa, Nilüfer
Çorum, Merkez
Diyarbakır, Bağlar
Erzurum
Eskişehir, Odunpazarı
Gaziantep, Şehitkamil
İstanbul, Avcılar
İstanbul, Üsküdar
İstanbul, Zeytinburnu
İstanbul
İzmir, Bornova
İzmir, Çiğli
Kayseri
Kocaeli, Gebze
Samsun
Şanlıurfa, Haliliye
Trabzon, Ortahisar

Togg teslimat noktaları

Adana, Yüreğir
Ankara, Çankaya
Antalya, Kepez
Bursa, Togg Gemlik Tesisi
Diyarbakır, Bağlar
Erzurum
İstanbul, Zeytinburnu
İstanbul
İzmir, Bornova
Kayseri
Samsun

Ali Canberk Özbuğutu - İsmail Coşkun - Uğur Çetin - Murat Ergin

 

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