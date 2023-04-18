Togg'un ilk mağazası açıldı

Yerli otomobil Togg'un İstanbul'daki ilk teslimat ve deneyim noktası açıldı. İstanbul'da Zeytinburnu'nda hizmete açılan merkezde Togg araçlar sergileniyor. Togg, geçtiğimiz aylarda ilk deneyim merkezini İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Zorlu Center'da açmıştı. Togg, deneyim, teslimat ve servis noktaları hizmete almaya başladı. 3 bin 500 metre kare alanda kurulan merkezde Togg teslimatları bu noktadan yapılacak. Teslimat tarihleri ilerleyen günlerde belli olacak.

Çalışmalar sona erdi

Merkezde geçtiğimiz haftadan itibaren yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyordu. Bir an önce Togg'u sahiplerine kavuşturmaya çalışan ekip, hummalı bir çalışma yürüttü. Çalışmaların sonucunda Zeytinburnu'nda devasa deneyim ve teslimat noktası kapılarını açtı.

“Yerli bir aracın içerisinde olmak gurur verici”

Togg deneyim merkezinde aracı ilk kez yakından gören Ertaç Yekeler, “Aracı ilke kez canlı olarak görüyorum. Araç çıktı çıkalı çok heyecanlıydık. Yerli ve milli bir aracın içerisinde oturmak farklı bir duygu. İnceleme fırsatı oldu, inşallah alma fırsatı da olur. Ben kuraya katılmadım, ama inşallah bize de almak kısmet olur” diyerek duygularını ifade etti.

Togg için aşağıdaki noktalarda deneyim, teslimat ve servis noktaları hizmete alınacak

Deneyim merkezleri

İstanbul, Mall of İstanbul, Başakşehir

İzmir, Agora Alışveriş Merkezi, Balçova

Bursa, Togg Gemlik Tesisi

Adana, M1 Alışveriş Merkezi, Seyhan

Ankara, Çankaya

Ankara, Panora Alışveriş Merkezi, Çankaya

Togg mobil deneyim merkezleri

Antalya

Bursa, Togg Gemlik Tesisi

Bursa

İstanbul, Ümraniye

Kayseri, Kocasinan

Samsun, İlkadım

Togg Servis Noktaları

Adana, Yüreğir

Ankara, Çankaya

Ankara, Etimesgut

Antalya, Kepez

Antalya, Muratpaşa

Balıkesir, Bandırma

Bursa, Togg Gemlik Tesisi

Bursa, Nilüfer

Çorum, Merkez

Diyarbakır, Bağlar

Erzurum

Eskişehir, Odunpazarı

Gaziantep, Şehitkamil

İstanbul, Avcılar

İstanbul, Üsküdar

İstanbul, Zeytinburnu

İstanbul

İzmir, Bornova

İzmir, Çiğli

Kayseri

Kocaeli, Gebze

Samsun

Şanlıurfa, Haliliye

Trabzon, Ortahisar

Togg teslimat noktaları

Adana, Yüreğir

Ankara, Çankaya

Antalya, Kepez

Bursa, Togg Gemlik Tesisi

Diyarbakır, Bağlar

Erzurum

İstanbul, Zeytinburnu

İstanbul

İzmir, Bornova

Kayseri

Samsun

Ali Canberk Özbuğutu - İsmail Coşkun - Uğur Çetin - Murat Ergin

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