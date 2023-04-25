Togg'un kalbinde direksiyona geçen Cumhurbaşkanı'na sevgi seli

Cumhurbaşkanlığı, dünkü Gemlik mitingine yerli ve milli akıllı cihaz Togg ile giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni görüntülerini paylaştı. Helikopterle indiği Togg kampus alanından miting meydanına Anadolu kırmızısı Togg'un direksiyonuna geçerek giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve oğlu Bilal Erdoğan eşlik etti. Yaklaşık 1 kilometrelik mesafeyi yarım saatte kat edebilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un direksiyonunda kendisini karanfillerle karşılayan Bursalıları Rabia işareti ile selamladı.

“Son gaz devam ama Togg elektrikli” pankartına Cumhurbaşkanı'ndan “Bu millet ne zeki” yorumu

Yol boyunca sevgi gösterisiyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gencin “Son gaz devam ama Togg elektrikli” yazılı pankartını görünce, “Bu millet ne zeki” yorumunu yaparak genç ile sohbet etti.

Bursa'dan milletvekili adayı olan Bakan Varank da zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirdi. Bazı vatandaşların Erdoğan'ı görebilmek için çatılara çıkması da dikkat çekti.

Polat Taha Öztürk



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.