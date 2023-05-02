TOGG'un şarj istasyonları Ereğli'de kuruluyor

Türkiye'de şarj istasyonları yatırımları artmaya devam ediyor. Mevcutta 6 bin 500 adetlerde bulunan istasyon sayısı Togg'la birlikte yılsonuna kadar 15-20 bin bandına ulaşması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre seri üretime geçilerek Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmeye başlanılan TOGG'un şarj istasyonları ilçedeki akaryakıt istasyonlarına getirildi. Ambalaj içinde tutulan istasyonlarının en kısa sürede kurularak faaliyete geçirileceği öğrenildi.

Serhat Halit Biçer

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