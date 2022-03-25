Tokat Havalimanı açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Tokat olarak biz biriz, beraberiz kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz diyorsunuz. Sadece şehirlerden bir şehir değildir Tokat. Burası İstanbul ve Bursa'dan sonra ülkenin 3. kalabalık şehriydi Osmanlı zamanında. Ticaret yollarının kesişim noktasında yer alan Tokat önemli bir merkezdi. Birbirimize daha çok kenetleneceğiz bizi bölemeyecekler, bizi parçalayamayacaklar. İşte dün ben Brüksel'deydim. Orada mesajlarımızı verdik. Türkiye olarak nerede durduğumuzu anlattık mesajlarımızı verdik. Bugün buradayım.

5 MİLYAR LİRALIK ESER HİZMETE ALINACAK

Tokat'ın bizim gönlümüzde de ayrı bir yeri var. Tokat'ın hak ettiği hizmetleri vermeye önem veriyoruz. Anadolu'nun ilk üniversitesi de Tokat sınırları içerisindedir. Ülkemiz eğitiminde öncü rol almıştır. Vatan savunması yolunda gözlerini kırpmayan nice yiğitleri koynundan çıkarmış şehirdir. Tokat'ın bizim gönlümüzde de ayrı bir yeri vardır. Bu yatırımlar Tokat'a yakışır. 25 ayrı yatırımı resmen hizmete açıyoruz.

Tokat'a bugün elimiz boş gelmedik. Yatırım bedeli 5 milyar lirayı bulan hizmetin resmi açılışını yapıyoruz. Biraz önce indiğimiz ve kurdela kesimiyle siftahını yaptığımız Tokat Havalimanı'nı şehrin sembolü olarak görüyoruz. Bu havalimanının yıllık 1 milyon 200 bin yolcu kapasitesi var. Yeni havalimanımızın herkese hayırlı olmasını diliyorum. Tek ulaştırma yatırımı elbette havalimanı değil.

Sağlık'ta Devlet Hastanelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda yatırımın açılışını bugün yapıyoruz. Merkezde ve ilçelerimizdeki spor tesislerinin, gölet, atık su tesislerinin resmi açılışlarını bugün bu meydandan gerçekleştiriyoruz.

Çeşitli kurumlarımıza ait hizmet binalarını hizmete açıyoruz. Tokat belediyemizin hayata geçirdiği eserlerin de resmi açılışını yapıyoruz. Tüm bu eserlerin Tokat'ımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Bunlar sadece bugün açılışını yaptığımız eserler. Son 20 yılda Tokat'a yaptığımız eserleri saymaya kalksak saymakla bitiremeyiz. Bu yatırımların toplam bedeli 47 milyar lira.

Birileri laf üretir biz iş üretiriz. Haziran 2023'te yeni bir destan yazacağız. Ziya Paşa ne diyor, Eşek ölür kalır semeri, İnsan ölür kalır eseri. Tokat'a 6 millet bahçesi kazandırıyoruz.





