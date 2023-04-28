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Tokat'a şehit ateşi düştü

Tokat'a şehit ateşi düştü
Tokat'a şehit ateşi düştü

Mardin Kızıltepe bölgesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Tokatlı Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz şehit oldu.

Mardin Nusaybin kırsalında Eren Huzur İlkbahar-Yaz-1 Operasyonu'nda bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmada yaralanan Niksar nüfusuna kayıtlı Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz (36), kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ün acı haberi, Niksar'a bağlı Günlüce (Epsimara) köyünde oturan ailesine verildi. Gündüz, evli ve iki çocuk babasıydı.

Sedat Özata
 

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