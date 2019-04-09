Tokat'ta 3 çocuk annesi yaşam mücadelesini kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Reşadiye ilçesinde Kelkit Çayı kenarında piknik yapan aileden 3 çocuk annesi Semra Karaca (35), ayağı kayması üzerine ırmağa düşmüştü Kadını kurtarmak için suya atlayan Halime K. (19) ve M.O. (17) boğulma tehlikesi geçirirken, vatandaşlar kadınların yardımına koşmuştu.

Sudan kıyıya çıkartılan kadınlardan durumu ağır olan Semra Karaca ile M.O, Reşadiye'de yapılan ilk tedavisinin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edilmişti. Yaşam mücadelesi 3 gün süren Semra Karaca, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Karaca'nın cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak Reşadiye Merkez Camisi'ne getirildi. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında Karaca'nın cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Olay da boğulma tehlikesi atlayan 17 yaşındaki M.O'nun Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavisinin devam ettiği hayati tehlikeyi henüz atlatamadığı öğrenildi.

Nurhan İçmez

