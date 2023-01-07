Tokat'ta 52 litre sahte içki ele geçirildi

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan analiz ve takip çalışmaları dahilinde operasyon düzenlendi. İl merkezinde bir ikamete yapılan aramada sahte alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Adreslerde yapılan aramalarda 2,5 litre sahte viski, 14 litre sahte rakı, 3 litre sahte votka, 32,5 litre etil alkol, 100 ml içki yapım kiti, 10,42 gram metamfetamin uyuşturucu ile 1,86 gram esrar maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs hakkında tahkikat başlatıldı.

Nurhan İçmez



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