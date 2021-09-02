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Tokat'ta ahşap ev alevlere teslim oldu

Tokat'ta ahşap ev alevlere teslim oldu
Tokat'ta ahşap ev alevlere teslim oldu

Tokat’ın Erbaa ilçesinde tek katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Tokat’ta ahşap ev alevlere teslim oldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre; Osman Gazi Mahallesinde Ali Şengül'e (40) ait tek katlı ahşap evde gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı binadan şahıs canını zor kurtardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen ev sahibi sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı olarak ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi. İtfaiye ekipleri elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili inceleme başlattı.

Şaban Konyar
 

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