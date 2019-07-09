Tokat'ta arazide su kavgası, 1 kişi tüfekle yaralandı

Maduru Mahallesinde öğle saatlerinde bir arazide meydana gelen olayda, iddiaya göre S.S.K. ile M.Y. bahçeye giden suyun kesilmesinden dolayı tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından evine giden şüpheli S.S.K. bir süre sonra av tüfeği ile geri dönerek M.Y.'ye ateş ederek vurdu. Yaralı şahıs olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından burada yapılan ilk müdahalenin ardından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası tüfeğini de yanına alarak kaçan şüpheli şahıs polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Sedat Özata

