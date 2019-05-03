Tokat'ta cenaze dönüşü feci kaza: 7 ölü, 29 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Reşadiye ilçesi Güvenlik köyünde taziyeden dönenleri taşıyan Küçükçekmece Belediyesine ait otobüs Delice mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kaza ile ilgili Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada 7 kişinin öldüğü 29 kişinin yaralandığı açıklandı.

Tokat'taki otobüs kazasında ölen 7 kişinin isimleri belirlendi

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde taziyeden dönenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölen 7 kişinin isimleri belirlendi.

Reşadiye ilçesinde bağlı Güvenlik köyünde taziyeden dönenleri taşıyan Küçükçekmece Belediyesine ait otobüs Delice mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Yokuş aşağı yolda inen otobüsün virajı alamayarak devrilmesi sonucu meydana geldiği tahinin edilen kazada adeta can pazarı yaşandı. Otobüsün altına kalanlara ilk olarak yoldan geçen vatandaşlar yardım etti. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Reşadiye, Niksar ilçeleri ile Tokat'taki hastanelere sevk edildi. Yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol ise yolcu otobüsünün kepçe yardımıyla kaldırılması sonucu trafiğe açıldı. Üzücü olayın ardından olayı duyan vatandaşlar hastaneye akın etti. Hayati tehlikesi bulunanlar ambulanslarla il merkezindeki hastanelere sevk edildi. Hastaneye gelen Tokat Valisi Ozan Balcı, yaralıları ziyaret etti. Yaralılarından Tokat Devlet Hastanesine 8, Niksar Devlet Hastanesi'ne 12, Gaziosmanpaşa Üniversitesine 3 yaralı sevk edildi. Diğer yaralıların tedavisi ise Reşadiye Devlet Hastanesinde devam ediyor.

Kazayı yolcu otobüsü yaralı olarak atlatırken, kazada ölenlerin isimleri şu şekilde açıklandı:

“Yazgül Gündüz, Rasim Şahin, Huriye Tanrıverdi, Saadettin Yüce, Dursan Bal, Erdal Demir ve Bilge Yüce.”

Kazada ölen vatandaşların cenazelerinin sabah saatlerinde hastaneden yakınlarına teslim edileceği, bir çoğunun köylerinde toprağa verileceği kaydedildi.

Nurhan İçmez

