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Tokat'ta esrarengiz zehirlenme vaka sayısı artıyor

Tokat'ta esrarengiz zehirlenme vaka sayısı artıyor
Tokat'ta esrarengiz zehirlenme vaka sayısı artıyor

Tokat'ta 20 gün önce bir ayakkabı imalathanesinde 19 işçinin bilinmeyen bir nedenle hastanelik olduğu olayda 6 işçi daha benzer şikayetlerle tedavi altına alındı.

Tokat'ın Çamlıbel ilçesinde bulunan yaklaşık 3 yıldır 75 kişinin ekmek kapısı olan ayakkabı imalathanesinde 20 gün önce 19 işçi bilinmeyen bir nedenle hastanelik olmuştu. Hastanede tedavi gören işçiler kilo kaybı, uzuvlarda hissizlik ve yürüme kabiliyetini kaybetme gibi şikayetlerde bulundu. Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversite Hastanesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında olan işçilerden 17 kişi bugün Ankara Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesine nakil edildi. Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversite Hastanesi'ne bugün aynı imalathanede çalışmış 6 işçi daha benzer şikayetlerle tedavi altına alındı. Bir işçinin hayatı tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Mustafa Kurtulan - Yunus Çiftci

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