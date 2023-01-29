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Tokat'ta gecenin karanlığını alevler aydınlattı

Tokat'ta gecenin karanlığını alevler aydınlattı
Tokat'ta gecenin karanlığını alevler aydınlattı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan çatı yangınında gecenin karanlığını alevler aydınlattı.

Tokat'ta gecenin karanlığını alevler aydınlattı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre yangın, Erbaa ilçe merkezi Ihlamur Caddesinde bulunan 2 katlı binada çıktı. İsmail Hançer'e binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin sardığı çatı yangını korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında kiracı Dursun Öksüz'ün oturduğu dairede maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedenin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Şaban Konyar

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