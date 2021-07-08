İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tokat'ta hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Tokat'ta hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Tokat'ta hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen hafif ticari araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat - Reşadiye D-100 karayolu 2. kilometresinde meydana geldi. Reşadiye'den Koyulhisar istikametine seyir halinde olan Mahmut Öztürk (78) idaresindeki 34 VJ 5623 plakalı Renault Kango marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.

Sürüklenerek refüje çarparak duran aracın sürücüsü ile Kadriye Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Seyit Öztürk ile Nimet Öztürk sağlık ekipleri tarafından Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri inceleme başlattı.

Ertan Çiçek
 

İLGİLİ HABER
Aydında feci kaza: 2 ölü! Aydın'da feci kaza: 2 ölü!
İLGİLİ HABER
Bartında feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı Bartın'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
İLGİLİ HABER
Katliam gibi kaza: 4 ölü, biri ağır 5 yaralı Katliam gibi kaza: 4 ölü, biri ağır 5 yaralı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.