Tokat'ta jeotermal sondajında yeni bir kaynak bulundu

Reşadiye ilçesi Hamamönü mevkiinde İl Özel İdaresi tarafından jeotermal amaçlı sondaj yapıldı. 1990 yılında açılan kuyunun ekonomik ömrünü bitirmesi nedeni ile yapılan sondaj çalışması bir ay sürdü

. 290 metre derinlikte yeni bir kaynağa ulaşılarak 51 derece sıcaklığında 150lt/sn debili termal su çıkarıldı. Eski kuyu kapatılarak yeni jeotermal suyun kaplıca tesislerine verilecek.

Ayrıca yeni jeotermal suyun çıkarıldığı alana Uygulamalı Termal Otel Fizik Rehabilitasyon Merkezi yapılması planlanıyor.

Yeni jeotermal kaynak suyunun kullanıma açıldığı tören milletvekilleri ve belediye başkanlarının katıldığı bir programla gerçekleştirildi.

Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, ilçenin kalkınmasının ana unsurlarından birisi de sıcak su iç turizminin gerçekleştirilmesi olduğunu söyledi. 1990'lı yılların başlarında açılan sondaj kuyunun ekonomik ömrünü bitirmesinden dolayı yeni bir kuyu açıldığını belirten Başkan Yılmaz, “Aynı hat üzerinde olmasına rağmen aynı kaynaktan beslenmeyen yeni açılan kuyumuzda saniyede 130 litre ve 51 derece sıcaklıkta termal su çıkarılmıştır. İnşallah sayın vekillerimizin de katkılarıyla ilçemize yapılacak olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile çok uzun yıllardan beridir şifa kaynağı olan Reşadiye Kaplıcaları, sağlık turizmine hizmet edecek” dedi.

Kelkit Çayı kenarında doğasıyla harika bir yer olan Reşadiye ilçesinin sağlık turizmi ile kalkınacağını belirten Başkan Yılmaz, “Sıcak suyun şifasından dolayı romatizmalı hastalıklar, cilt hastalıkları, cilt kanserine iyi geldiği üniversiteler tarafından da kanıtlanmış durumda. Hem insanlarımızı burada konaklamaya şifa kaynağı olan bu suyundan faydalanmaya davet ediyoruz hem de yatırımcılarımızı bu bölgede yeni yatırımlar yapmak için davet ediyoruz” diye konuştu.

Ertan Çiçek

