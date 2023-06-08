Tokat'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştı: 1 ölü

Kaza, dün gece saatlerinde Tokat'ın Turhal ilçesi Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. Tokat istikametine giden A.G. idaresindeki plakası öğrenilemeyen Tofaş marka araç ile B.G. idaresindeki kamyonet çarpıştı. Çarpışma sonucunda sürücüler ile araçların içerisinde bulunan D.Ç. (59), M.E.Ç. (11), Selahattin Çağrıl (66) ve S.A. (49) yaralandı. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri müdahalede bulundu. İlk müdahalenin ardından yaralılar Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Selahattin Çağrıl'ın ağır yaralı olarak ulaştığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mustafa Kurtulan

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