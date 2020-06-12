Tokat'ta kan davası dehşeti

Edinilen bilgiye göre; Meydan cami yanında bıçaklı saldırıya uğrayan Yücel Gökçe (37) kanlar içinde kaldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken 5-6 yerinden yaralanan şahıs 50 metre yakınlardaki sağlık ocağına kadar giderek yardım istedi. 112 Acil Yardım ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs ameliyata alındı. Olay yerinden kaçarken suç aleti bıçağı Meydan Çarşısında bir iş yerinin yanında atan Duran Gövce (35) isimli şüpheli şahsın yakalanması için ekipler çalışma başlattı. Akraba oldukları öğrenilen şahıslar arasındaki husumetten kaynaklanan kavganın bıçaklı saldırıya dönüştü.

12 yıl önce ağbeyini öldüren kişiyi bıçakladı

Öte yandan Yücel Gökçe'nin (37) 2008 yılında Duran Gövce'nin (35) abisi Bilal Gövce'yi öldürdüğü öğrenildi. Yaklaşık olarak 12 yıl cezaevinde yatan şahısın pandemi sürecinde af yasasından faydalanarak tahliye oldu. İddiaya göre kardeşini öldüren şahısla Meydan cami civarında karşılaşan Duran Gövce amca oğlu Yücel Gökçe'yi ağır yaraladı.

Nurhan İçmez