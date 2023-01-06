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Tokat'ta kaza: 9 yaralı

Tokat'ta kaza: 9 yaralı
Tokat'ta kaza: 9 yaralı

Tokat’ta gizli buzlanma nedeni ile 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat Çevre Yolu Erenler köprü kavşağı yakınlarında meydana geldi. Buzlanma nedeni ile aralarında öğrenci servisinin de olduğu 6 araç duramayarak bir birine çarptı. Otomobillerden birisi çarpmanın etkisi ile yoldan savrularak kaldırıma çıktı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 9 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılması ile trafiğe açıldı. Yolda kara yolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

Nurhan İçmez

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