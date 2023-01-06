Tokat'ta kaza: 9 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat Çevre Yolu Erenler köprü kavşağı yakınlarında meydana geldi. Buzlanma nedeni ile aralarında öğrenci servisinin de olduğu 6 araç duramayarak bir birine çarptı. Otomobillerden birisi çarpmanın etkisi ile yoldan savrularak kaldırıma çıktı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 9 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılması ile trafiğe açıldı. Yolda kara yolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

Nurhan İçmez

İLGİLİ HABER Motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza kamerada

İLGİLİ HABER Bursa'da ilginç motosiklet kazası kamerada

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.