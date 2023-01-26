Tokat'ta korkutan yangın: Kış günü evsiz kaldılar

Edinilen bilgiye göre yangın; Tokat merkeze bağlı Kızık Köyünde bulunan tek katlı evde meydana geldi. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşların dumanı görerek ihbarı üzerin bölgeye Tokat ve Çamlıbel Beldesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Korkutan yangını söndürmek için köy halkı da seferber oldu. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında ev ile park halinde bulunan traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangıda ahırın samanlığı da büyük ölçüde zarar gördü.

Nurhan İçmez

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