Tokat'ta lokantanın çatısı alevlere teslim oldu

Edinilen bilgiye göre yangın, Büyükbeybağı Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada çıktı. Restoranın balık lokantasının çatısında çıkan yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Lokantanın çatısının ahşap olması nedeni ile yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yeri çalışanları da yangını söndürmek için hortumla su tutarak müdahale etti. İki katlı olan lokantanın üst katı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri maddi hasarla atlatılan yangının şömine bacasından kaynaklandığını tespit etti. Öte yandan alevlerin göğe yükseldiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Nurhan İçmez