Tokat'ta motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre; Danişmend Gazi Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Ayvaz istikametine seyir halinde olan B.K. idaresindeki 06 FY 2025 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden H.K. idaresindeki 60 AAE 899 plakalı Hyundai marka otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan B.G. yaralandı.

Sedat Özata

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