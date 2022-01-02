Tokat'ta otomobil sulama kanalına devrildi: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza; Zile - Yıldıztepe köy yolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Murat İ. idaresindeki 60 AAJ 642 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş durumda bulunan sulama kanalına uçtu.

Olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan kadın Zile Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Otomobil sürücüsü ile birlikte 2'si çocuk 4 yaralı ambulanslara Zile Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazaya ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Nurhan İçmez



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