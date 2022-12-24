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Tokat'ta otomobil uçuruma devrildi, yaralılar güçlükle kurtarıldı

Tokat'ta otomobil uçuruma devrildi, yaralılar güçlükle kurtarıldı
Tokat'ta otomobil uçuruma devrildi, yaralılar güçlükle kurtarıldı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan 3 kişi güçlükle kurtarıldı.

Tokat’ta otomobil uçuruma devrildi, yaralılar güçlükle kurtarıldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, kaza, Erbaa ilçesine bağı Ustamehmet köyünde meydana geldi. E.E. idaresindeki 38 ST 290 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile birlikte M.P. ve M.Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Erbaa Belediyesi itfaiye, sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımı ile kurtarıldı. Kazanın yaşandığı yerin oldukça dik olması ekiplerin işini zorlaştırdı. Halat yardımı ile ekipler yaralıları ambulansa ulaştırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şaban Konyar

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