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Tokat'ta rüşvet operasyonu: 8 gözaltı

Tokat'ta rüşvet operasyonu: 8 gözaltı
Tokat'ta rüşvet operasyonu: 8 gözaltı

Tokat’ta düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 3’ü kamu görevlisi 8 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Tokat’ta rüşvet operasyonu: 8 gözaltı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Tokat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Milli Emlak Müdürlüğünde çalışan 3 kamu görevlisi ile birlikte 8 kişi gözaltına alındı.

Usulsüz düzenlemeler yaparak irtibatlı oldukları şahısları menfaat karşılığında hazine arazileri üzerinde hak sahibi ettikleri ileri sürülen V.A, F.B, İ.Ç, F.D, D.Y, N.A, K.İ ve M.S. isimli şahıslar, KOM Şube Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından Tokat Adliyesine sevk edildi.

Şahısların rüşvet almak, vermek, irtikap, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik ve resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçlaması ile savcılık tarafından yapılacak olan sorgulama işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

Nurhan İçmez
 

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