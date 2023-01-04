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Tokat'ta seyir halindeki otomobil alev aldı

Tokat'ta seyir halindeki otomobil alev aldı
Tokat'ta seyir halindeki otomobil alev aldı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı.

Edinilen bilgiye göre; Erbaa D-100 kara yolunda otogar kavşağında H.B idaresindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü otomobili yol kenarına çekti. İhbar üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Araç yangını maddi hasarla atlatıldı.

Şaban Konyar

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