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Tokat'ta trafik kazası: 4 yaralı

Tokat'ta trafik kazası: 4 yaralı
Tokat'ta trafik kazası: 4 yaralı

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tokat'ta trafik kazası: 4 yaralı - Tıkla İzle

Tokat'tan Turhal istikametine gitmekte olan F.S. idaresinde Hyundai marka 42 ALS 285 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyreden O.G. idaresindeki 60 AV 057 plakalı Hyundai marka araca çarptı. Çarpışma sonucunda F.S. idaresindeki araç takla atarken O.G. idaresindeki araç ise bariyerlere çarparak durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan F.S., Y.S., O.G. ve S.G. hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından yolun tek şeridi kontrolü şekilde trafiğe açıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Mustafa Kurtulan - Yunus Çiftci

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