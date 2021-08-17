İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Tokat’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imalatı yapan ve satan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Tokat merkez, Erbaa v Niksar ilçelerinde 5 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı .

Operasyonda 87 kök hint keneviri, 65 gram kubar esrar, 5,24 gram eroin, 1174 gram bonzai, 7 adet kâğıda emdirilmiş vaziyette bonzai, 6 adet uyuşturucu hap, 4 adet eroin içme jelatini, 2 adet kova olarak tabir edilen uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Uyuşturucu madde imalatı yapan ve sattığı değerlendirilen 7 kişi gözaltına alındı. Şahısların ifade işlem adli makamlar sevk edilmesi bekleniyor.

Şaban Konyar

İLGİLİ HABER
Samsunda silah ticareti operasyonu: 6 gözaltı Samsun'da silah ticareti operasyonu: 6 gözaltı
İLGİLİ HABER
İzmirde drone destekli uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı İzmir'de drone destekli uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
İLGİLİ HABER
Şırnakta terör operasyonu: 20 gözaltı Şırnak’ta terör operasyonu: 20 gözaltı
İLGİLİ HABER
İstanbul merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 6 gözaltı İstanbul merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 6 gözaltı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.