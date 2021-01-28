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Tokat'ta yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

Tokat'ta yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu
Tokat'ta yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

Tokat-Sivas kara yolu 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi’nde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Tokat kent merkezinde fırtınanın ardından başlayan yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle araçların yolda kalması sonucu trafik ekipleri önlem aldı. Geyraz Mahallesi ile Çamlıbel beldesinde uygulama yapan ekipleri ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin vermedi. Yoğun kar yağışı nedeni ile görüş mesafesi düştü. Buzlanan yolda ağır tonajlı araçlar ilerlemekte zor anlar yaşadı. Çamlıbel rampasında ise ağır tonajlı araçlar ekiplerin çalışma yapması sebebi ile bekletildi. Karayolları ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından yol trafiğe tamamen açıldı.

Nurhan İçmez
 

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