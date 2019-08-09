Tokat'ta yolcu minibüsü refüje çıktı: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre; Niksar ilçe merkezi Danişmend Gazi Bulvarında Tokat'a seyir halinde olan O.A. idaresindeki 60 M 6012 plakalı minibüse, tali yoldan çıkan İ.S.'nin kullandığı 15 RA 755 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs refüje çıktı. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sedat Özata

