Tokat'ta yoldan çıkan otobüs devrildi: 13 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza Tokat-Turhal karayolu Sungur mevkiinde meydana geldi. Rize'den Konya istikametine gittiği öğrenilen Kamil Koç firmasına ait 38 AB 723 plakalı yolcu otobüsü, kar nedeniyle kayganlaşan yolda şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otobüs devrilerek şarampole sürüklendi. Kazada ilk belirlemelere göre 13 yolcu yaralandı. Yaralı yolcular ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Nurhan İçmez