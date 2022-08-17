TOKİ 20 İlde 204 iş yeri açık artırmayla satışa çıkaracak

Açık artırma ile iş yeri sahibi olmak isteyen, yatırımlık dükkan arayanlara büyük fırsat sunarken, şehirlerin merkezi yerlerinde çoğu teslime hazır dükkanlar için internet üzerinden online olarak da açık artırmaya katılım sağlanabilecek.

20 ilde 204 İş yeri

Alıcılar dükkanları Burdur, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kars, Kırşehir, Konya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yozgat ve Zonguldak'ta \%50'si peşin, 120 ay vade, Trabzon'da ise \%25 peşinat, 120 ay vade ile alabilecek.

Açık artırma 1 Eylül'de yapılacak

Açık artırmalar 1 Eylül 2022 Perşembe saat 10.30'da yapılacak. TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde yapılacak artırmaya internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

Satışla ilgili ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve 0212 608 15 00 "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.