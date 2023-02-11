TOKİ asrın felaketinde sınavı geçti! Yüzyılın en büyük depremini hasarsız atlattılar

Adana'da TOKİ konutları yüzyılın en büyük depremini hasarsız atlattı

Adana'nın Çukurova ilçesinde bulunan Şambayat TOKİ konutları, Kahramanmaraş merkezli depremleri hasar almadan atlatmayı başardı.

Adana'da, 12 apartmanın yıkıldığı Çukurova ilçesinde 2007 yılında yapılan TOKİ konutları, depremi hasarsız atlattı.

TOKİ konutlarında binalarda hiçbir hasar oluşmaması dikkat çekti

Drone ile havadan görüntülenen TOKİ konutlarının sakinleri, evlerinde hasar olmadığını ancak depremin artçılarının sürmesi nedeni ile korktukları için tedbiren bir süre daha dışarıda kalmak istediklerini kaydettiler.

3 değişik tipte, toplam 84 bloktan oluşan 908 konutun bulunduğu TOKİ konutlarında binalarda hiçbir hasar oluşmaması dikkat çekerken sakinlerine de güven verdi.

'Kendimiz baktık bir çatlak görmedik'

TOKİ konutları sakinlerinden Onur Duman Karakuş (22), “Görünen bir sorun yok. Kendimiz baktık bir çatlak görmedik. Adana'da deprem olunca insanlar buraya doğru geldiler. İleride Allah korusun başka deprem olursa bir şey olursa bilemeyiz. Bunun uzmanı değiliz ama şimdilik çok şükür bir hasar yok. Biz depreme evde annemle yakalandık. Ben kendimden vazgeçtim annem çok paniklemişti. Onu sakinleştirip apartmandan indik. İkinci depremde de araçta yakalandık. Hepimize geçmiş olsun” dedi.

Depremde hasar görmeyen TOKİ'lerde kiralık ev arayışları başladı

Osmaniye'yi de vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte çok sayıda bina ya enkaza dönüştü ya da ağır hasar aldı. Neredeyse hiç etkilenmeyen TOKİ'ler ise dikkat çekti. TOKİ sakinleri, depremin ardından çok sayıda kişinin gelerek kiralık daire sorduğunu söyledi.

Depremde hasar görmeyen TOKİ'lerde kiralık ev arayışları başladı - VİDEO-

Hasar almayan TOKİ konutlarında kiralık ev arayışları başladı

Kahramanmaraş merkezli 2 depremin vurduğu 10 ilden biri olan Osmaniye'de 339 bina çöktü. Kentin neredeyse yarısında bulunan evlerde hasar tespit çalışmaları da sürüyor. Kentin tamamını etkileyen depremin ardından TOKİ konutlarındaki yapılarda hasar oluşmaması ise dikkat çekti. TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşların bir kısmı evlerine gönül rahatlığı ile girerken, kimi ise tedirginlikleri nedeniyle evlerinde uyumayı tercih etmiyor. Hasar almayan TOKİ konutlarında kiralık ev arayışlarının da başladığı öğrenildi.

“Sağlam olduğu için herkes gelip kiralık ev soruyor”

TOKİ konutlarında ikamet eden Hamit Canpolat, “15 yıldır TOKİ'de oturuyorum. Allah razı olsun devletimizden. TOKİ 7,4 şiddetinde sallandı. Bir yerinde tek çatlak yok. Çok şükür Allah'a bir eşyamız bile dökülmedi. İçeriye giriyoruz, oturuyoruz, yemeğimizi yiyoruz. Biraz tedirgin olduk. Bende panik atak oluştu. Buna şükür, herhangi bir sıkıntımız yok. Kiralık ev sormak için geliyorlar. Sağlam olduğu için herkes gelip kiralık ev soruyor. Ama şu an burada kiralık ev yok. Müteahhitlerin yapmış olduğu, daha penceresi bile takılmayan binaların hepsi mahvolmuş. Yıkılan yıkıldı, yıkılmayan da oturulamaz halde. Burada bir şey yok. Devletimizde Allah razı olsun. Yüz bin kere razı olsun” dedi.

Malatya'da TOKİ'de kalan vatandaşlar güven içerisinde yaşıyorlar

Kahramanmaraş'ta 6 gün önce meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde Malatya'da yüzlerce bina yıkılırken, 24 Ocak 2020 Elazığ depreminde Battalgazi ilçesinde yapılan Gelincik Tepe TOKİ konutlarında vatandaşlar güven içerisinde yaşıyor.

Malatya'da TOKİ'de kalan vatandaşlar güven içerisinde yaşıyorlar - VİDEO-

Kahramanmaraş'ta 6 gün önce meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen 10 il arasında olan Malatya'da yüzlerce bina, yıkılırken çoğu binada da ağır hasar meydana geldi. Şehir merkezinde kalan vatandaşlar, ilk etapta kentin farklı noktalarında kurulan çadır kentlere yerleştirildi. 24 Ocak 2020 Elazığ depreminin ardından Battalgazi ilçesine bağlı Gelincik Tepesi TOKİ konutlarında kalan vatandaşlar ise konutlarında ufak bir çatlama veya sıva dökülmesi olmamasından dolayı aile yakınlarını buraya getirdi. Konutlarında güven içerisinde oturan depremzedeler, artık deprem ve kış korkusu yaşamadan sıcak yuvalarında yaşadıklarını aktarırken devlete olan minnettarlıklarını da dile getirdi. Öte yandan, şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Gelincik Tepe TOKİ konutlarında deprem öncesinde 5 bin kişi yaşarken deprem sonrasında konutlarda kalan vatandaşların yakınlarının gelmesiyle birlikte 15 bin kişiyi geçtiği öğrenildi.

“Depremi hafif şiddetli hissettik, evlerimizde can kaybı yok”

Binalarında herhangi sorunun olmadığını ve devlete minnettarlıklarını dile getiren Vedat Gürbüz, “ Deprem oldu ama hafif şiddetli depremi hissettik. Evlerimizde can kaybı yok. Çok şükür çoluk çocuğumuz iyi. Binaların eski olmasından dolayı Malatya merkezde kardeşim ve iki yeğenim vefat etti. Bizim buralarda bir sıkıntı yok. Annem ve babamın oturduğu evlerinin duvarında çatlak vardı. Bir tane bir sıva çatlağı yok. Hiçbir hasarımız yok. Allah, devletimize zeval vermesin gerçekten de güzel bir ev yapmışlar. O gün depremin hafif bir hissettik, burnumuz bile kanamadı. Babam ve annem burada, aynı zamanda evleri hasar gören kardeşim ve çocukları burada bize sığındılar. Yapı itibariyle, ısınmasıyla vesaire buradan çok memnunum. Olan merkezdeki kardeşime ve iki yeğenime oldu. Eski yapı olduğu için oralar yıkıldı. Benim evim 24 Ocak 2020 Elazığ depreminde yıkıldı. Yıkıldıktan sonra yaklaşık 1 buçuk yıl kirada oturdum. Daha sonra burası kura ile bana çıktı. Biran buraya gelmekle tereddüt ettik ve kendi evimiz diye geldik. Geldiğimize de çok memnun olduk” dedi.

“Bulunduğumuz TOKİ'de vatandaş sayısı 5 binken depremden sonra şuanda 15 bin geçti”

Şiddetli bir şekilde hissettikleri depremin ardından TOKİ konutlarında herhangi bir hasar meydana gelmediğini belirten Gelincik Tepesi TOKİ Site Müdürü Talay Erol, “ İnsanların genel ihtiyaçlarını, temizlik, çöp ve ısınmalar ile ilgili hizmetler veriyoruz. Elazığ-Malatya depreminde acil şekilde yapılan çok hızlı bir şekilde insanlara teslim edilen konutlarımızdır. Depremi hepimiz burada hissettik ve ağır bir şekilde hissettik. Binalarımızda en ufak bir çatlak, sıva çatlağı ve boya dökülmesi dahi yok. Şuanda kazanlarımız yanıyor, ısınmalarımız, sularımız var. Malatya merkezden birçok burada barınıyor çünkü güvenli alan olarak görüyor. 1. ve 2. etap dediğimiz bölgede bin 231 daire var daha önceki burada barınan insan sayısı yaklaşık 5 binken şuanda 15 bin geçti. Çünkü her evde 3-4 aile kalmaya başladı” şeklinde konuştu.

Ömer Şimşek, “ Öncelik tüm Türkiye'ni başı sağ olsun. Biz buraya Elazığ depreminden sonra geldik. O depremde evleri yıkılanlara yani bizlere verildi. Maşallah, evler çok güzel. Alçılarda bile desen bir patlak yok. Çok memnunuz. Merkezin yüzde 90'ı gitti veya oturulamayacak durumda. Burada iki, üç veya dört aile oturan var. Burası sağlam diye çoğu buraya geldi” diye konuştu.

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