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TOKİ Başakşehir kura sonuçları belli oldu

TOKİ Başakşehir kura sonuçları belli oldu
TOKİ Başakşehir kura sonuçları belli oldu

TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Başakşehir’de 500 konutun çekilişi gerçekleştirildi.

Toplu Konut İdaresi başkanlığı (TOKİ) 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'un Başakşehir ilçesine yapılacak 2+1 ve 3+1 toplam 500 konutun kurası bugün saat 10.00'da yapıldı. Kura, koronavirüs salgınından seyircisiz şekilde TOKİ'nin sosyal medya hesabından canlı yayınlanarak gerçekleştirildi. Talihliler, kura yoluyla belirlendi.

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Kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. TOKİ'nin talep.toki.gov.tr internet sayfasını açtıktan sonra ‘İl Seçiniz' butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçiyorsunuz. Yan sekmede gelen ‘Proje Seçiniz' kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçmeniz gerekiyor.Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

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