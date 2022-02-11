TOKİ: 'İdaremiz yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapılan hiçbir uygulamanın karşısında olamaz'

TOKİ, Eskişehir yerel basınında çıkan bazı haberler üzerine, açıklama yaptı

Odunpazarı İlçesi Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesinde imar planı yapımı ve onaylama yetkisi, TOKİ idaresi ile Odunpazarı Belediyesi arasında imzalanan protokol ile Odunpazarı Belediyesine, TOKİ'nin uygun görüşünün alınması koşuluyla verildiği belirtildi.

Odunpazarı Belediyesine verilen yetki kapsamında Belediye tarafından hazırlanan 07.12.2018 tarihinde onaylanan imar planlarına yönelik olarak, yoğunluk artırıcı yapılaşma kararları getirildiği ve sosyal donatı ayrılmadığı gerekçesi ile TOKİ tarafından itiraz edildiği vurgulanırken, “İtirazlarımızın reddedilmesi akabinde açılan dava sonucunda Eskişehir 2. İdare Mahkemesi tarafından, planların, üst ölçekli plan kararlarına uymadığı, konut alanlarına getirilen yapılaşma haklarının çevre yapılaşma haklarından fazla olduğu, donatı ayrılmadığı gibi gerekçelerle planlar iptal edilmiştir. Bu defa Odunpazarı Belediyesi tarafından söz konusu alanda İdaremiz görüşü alınmadan tekrar plan onaylanmış ve bu planlarda da Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler göz ardı edilmiş, yeterli donatı alanları ayrılmamış ve çevre yapılaşma hakları dikkate alınmamıştır. Bu nedenle İdaremizce bahse konu planların askı süreci içinde yukarıda izah edilen gerekçeler ve mahkeme kararı esas alınarak itirazda bulunulmuştur” denildi.

Yapılan açıklamada, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri hatırlatılırken şu ifadelere yer verildi:

“Buna göre imar planlarının esas amacı sağlıklı bir çevre oluşturmak ve bölgede yaşayacak insanların yaşam kalitelerinin arttırılmasını sağlamaktır. Bununla birlikte hazırlanan planlar üst ölçekli plan kararlarına da aykırılık teşkil edemez. Odunpazarı Belediye Başkanlığı tarafından, plan yapımı aşamasında İdaremizden görüş alınmadığı gibi, yapılan planlar hem 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine, hem de Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan üst ölçekli planlara aykırılık teşkil etmektedir.

Planlama alanında yaşaması öngörülen nüfus ve yoğunluk neredeyse iki katına çıkarılırken, sosyal yaşamın gereklilikleri ve yaşam kalitesinin arttırılması için ayrılması gereken yeşil alan, eğitim alanları, sosyal kültürel alanlar vb. ayrılmamıştır. Hiçbir kentsel altyapı ve sosyal donatı alanı iyileştirmesi yapılmadan sadece konut alanlarında yoğunluk arttırılarak plan yapmak, planın planlama kriterlerine uygun olmadığı rant amaçlı yapıldığının açık göstergesidir.

İdaremiz yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapılan hiçbir uygulamanın karşısında olamaz. Yegane amacı dar gelirli vatandaşlarımızın yatay mimari kapsamında konut sahibi olmasını sağlamak ve vatandaşımızın yanlış planlama gereği mağduriyet yaşamasını engellemek olan İdaremiz, sağlıksız çevreler oluşturacak rant odaklı planlama anlayışının yanında olmayacaktır. Kaldı ki bu itirazları değerlendirmeye alıp almama ve plan onay yetkisi belediye uhdesindedir.”

Doğukan Gürel

