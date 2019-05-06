TOKİ konutlarının kura çekimi ile hak sahipleri belirlendi

TOKİ'nin Ankara Altındağ İlçesinde inşaat ettiği Kuzey Kent 809 konut projesi kapsamında yapılan evler, kura çekimiyle hak sahiplerine verildi. Yatay mimariye uygun şekilde yapılan 3+1 ve 4+1 konutlar noter huzurunda sahiplerini buldu Proje, Şehit Ailesi,Terör Malulü, Engelli, Emekliler ve Diğer olmak üzere kategorilere ayrıldı.Kura çekimine ev sahibi olma hayali ile katılan vatandaşlar ise büyük heyecan yaşadı. Kura çekiminde hak sahibi olmayı kazanan vatandaşlar büyük sevinç yaşarken kura da ismini göremeyen vatandaşların ise üzüntü yaşadığı görüldü.

Kura ile ev sahibi olan Münire Koçak, " 3+1 ev çıktı çok mutluyum. Eşim emekli bir ev sahibi olmadık,ama bu proje kapsamında olduk. Çok memnumum" şeklinde konuştu.

Engelli kategori kapsamında ev hakkı kazanan Filiz Kavlak, "Engelliyim ilk defa ev çıktı. Çok mutluyum" dedi.

Mustafa Apaydın



