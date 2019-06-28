TOKİ Kura Çekilişi Canlı İzle| Toki Silivri 685 Kura Çekiliş Sonuçları tam liste... İşte Burada

Toki Silivri 685 Kura Çekiliş Sonuçları tam liste...Silivri TOKİ kura çekilişi sonuçları bugün belli olacak. Kura çekilişi izlemek isteyen vatandaşlar haberimizdeki bu linkten yararlanabilir ve sonuçlarını öğrenebilirler. İşte TOKİ Silivri kura çekilşi sonuçlarına dair detaylar...

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KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Silivri Alipaşa: 28 Haziran

Tuzla: 1 Temmuz

Başakşehir Ayazma: 2 Temmuz

Başakşehir Hoşdere: 2 Temmuz

Kura törenleri, 28 Haziran 2019 saat 10.00'da Başakşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak olan Silivri 685 konut kurası ve 1 Temmuz 2019 saat 10.00'da Haldun Alağaş Spor Kompleksi'nde yapılacak olan Tuzla 500 konut kurası ile devam edecek.

Başakşehir Ayazma'da inşa edilecek 311 konut ve Hoşdere'de inşa edilecek 337 konutun kura törenleri ise 2 Temmuz 2019 saat 10.00'da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılarak kura törenleri son bulacak.

Yüzbinlerce ailenin merakla beklediği kura töreni, TOKİ'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.