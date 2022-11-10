TOKİ'den 28 ilde 325 iş yeri fırsatı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 23 Kasım tarihinde Aydın, Burdur, Bursa, Düzce, İstanbul, İzmir, Konya ve Tekirdağ, 24 Kasım tarihinde ise Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Çankırı, Erzincan, Gaziantep, Kırşehir, Kilis, Manisa, Nevşehir, Osmaniye, Kars, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak illeri için açık artırma düzenleniyor. İzmir'de 68 adet, Konya'da 81 adet, Rize'de 12 adet iş yerinin kısa sürede teslim edileceği belirtilirken, Trabzon'da ise 29 iş yerinin teslime hazır olduğu bildirildi. Toplam tutarın yüzde 30'u peşin, 120 ay vade ile satışa çıkan iş yerleri için online katılım da sağlanıyor. Satışa çıkan iş yerlerini görmek isteyenlerin İzmir Kemalpaşa, Trabzon Çaykara, Rize Merkez ve Konya Selçuklu projelerinde tanıtım ofislerini ziyaret edebileceği ifade edildi.

Açık artırma 23-24 Kasım'da

Açık artırmalar 23-24 Kasım günleri saat 10.30'da yapılacak. TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde yapılacak açık artırmaya internet üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek. Açık arttırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve 0212 608 15 00 "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Trabzon'da doğa manzaralı işyerlerine yoğun talep

Turizm merkezi Uzungöl'ü sınırları içerisinde barındıran Trabzon'un Çaykara ilçesinde TOKİ tarafından kentsel dönüşüm projesi 1. etap çalışmaları çerçevesinde yapılan modern konutlarda yer alan işyerlerine ilçe halkının yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Açık artırma şeklinde yapılacak satış öncesi yöre halkı TOKİ Çaykara Tanıtım Ofisini ziyaret ederek proje hakkında bilgiler alıyor. İlçe sakinlerinden Zeynep Yıldırım, Çaykara'nın küçük, şirin bir ilçe olduğunu belirterek TOKİ projesi ile ilçenin gelişimine katkı sağlanacağını söyledi. İlçenin son yıllarda turizm ile geliştiğine dikkat çeken Yıldırım, “Yaz sezonunda Uzungöl bu ilçe sınırlarında olması nedeniyle çok fazla turist geliyor. İlçede konut sıkıntısı vardı. TOKİ konutları ile bu konut sıkıntısını aşmaya çalışıyoruz. Konutları gezdik gayet güzel olmuş. İhaleye çıkacak dükkanlarda var. Bu proje ile ilçemizin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Abdurrahim Nuhoğlu ise dükkan sahibi olmak istediğini dile getirerek, “Kurada dairem çıkmıştı. Çok muhteşem, Çaykara'ya yakışan bir proje oldu. Yapısı ve mimarisi ile standartların üzerinde bir proje. Vesile olanlara çok teşekkür ediyoruz. Dükkanlardan bir tanesini almayı düşünüyorum. Gezdim, çok kullanışlı. İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte. Büro olarak kullanmayı düşünüyorum. Fiyatların uygun olduğunu gördüm” şeklinde konuştu.

İlçe sakini Cemal Balcıoğlu da, ilçeye güzel bir eser kazandırıldığını kaydederek, “Bu hizmeti yapanlardan Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Ozan Köse - Ersen Küçük



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