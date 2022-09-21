TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenlere yeni indirim kampanyası geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Kurum, bugüne kadar 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ'nin tecrübesiyle Türk milletinin uygun fiyatlı güvenli konutlarda oturması için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

“Ödeme sırasında da kolaylıklar sağlamaya devam edeceğiz”

"İlk Evim İlk İş Yerim" projesinin yerli ve milli imkanlarla yapılan bir millet kampanyası olduğunu belirten Bakan Kurum, “Kampanyamızda maliyet üzerinden yaptığımız yüzde 40 indirimle vatandaşımıza en uygun şartları oluşturmaya çalıştık. Ödeme sırasında da kolaylıklar sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Huzeyfe Tarık Yaman