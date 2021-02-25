Tokyo Olimpiyat Komitesi'nden cinsiyet eşitliği için özel ekip

Geçtiğimiz günlerde eski başkanı Yoshiro Mori'nin cinsiyetçilik eleştirilerine konu olan söylemleriyle gündeme gelen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi'nden yaklaşan oyunlar öncesinde yeni açıklama geldi. Mori'nin istifasının ardından kurulun imajını düzeltmek üzere göreve gelen yeni başkan Seiko Hashimoto, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) çevrimiçi toplantısına katıldıktan sonra yaptığı açıklamada, cinsiyet eşitliğini teşvik etmek için özel bir ekip kuracaklarını söyledi. Ekibe Tokyo Organizasyon Komitesi Spor Direktörü Mikako Kotani'nin liderlik edeceği bilgisini paylaşan Hashimoto, sporcuların ve kurul dışından uzmanların da oluşumda yer alacağını ifade etti. Kotani de çeşitlilik ve uyum mesajlarını kamuoyuna iletmek için çok çalışma sözü verdi.

Krize neden olmuştu

Japonya'da 2000-2001 yıllarında başbakanlık görevini de üstlenen 83 yaşındaki Mori, bu ay başında düzenlenen Japonya Olimpiyat Komitesi'nin çevrimiçi toplantısında kadınların katıldığı kurulların uzun sürdüğünü savunarak eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Yönetim Kurulu'ndaki kadın üye sayısının yüzde 40'a çıkarılması hedefine ithafen Mori, "Birileri ‘Kadınların sayısını artırırsak konuşma sürelerini belli bir süreyle sınırlamalıyız' demişti. Aksi takdirde durmuyorlar" ifadelerini kullanmıştı. Mori'nin "Kadınların kuvvetli bir rekabet hissi var. Biri söz almak için el kaldırdığında diğerleri de konuşma ihtiyacı hissediyor" sözleri "cinsiyetçilik" tartışmalarını beraberinde getirmişti.

Tepkilere neden olan ifadelerinin ardından yanlış anlaşıldığını belirten Mori özür dilemiş, IOC ise Mori'nin ifadelerinin tamamıyla uygunsuz olduğunu belirtmişti. Dinmeyen tepkilerin ardından istifa eden Mori'nin yerine geçtiğimiz hafta Hashimoto seçilmişti.

Burak Ersoy