Tokyo Olimpiyatları'na sınırlı sayıda yerel izleyici kabul edilecek

Korona virüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na yaklaşık 1 ay kala Olimpiyat organizasyon komitesi, Japonya hükümeti ve Tokyo yerel hükümeti temsilcilerinin online olarak gerçekleştirdiği toplantıda sevindiren haber geldi. Daha önce deniz aşırı izleyici kabul edilmeyeceği bildirilen oyunlarda, yerel izleyiciye ise sınırlı sayıda vize çıktı.

Toplantıda, müsabakanın yapılacağı sahanın seyirci kapasitesinin yarısını aşmayacak şekilde en fazla 10 bin yerel seyircinin oyunlara kabul edilmesine karar verildi. Paralimpik Oyunları'na katılım kriterlerinin ise 16 Temmuz'a kadar belirleneceği öğrenildi.

"Seyircisiz olimpiyat ihtimali"

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ise, bugün yaptığı açıklamada Covid-19 salgınına dair durumun kötüleşmesi ve yeni bir OHAL ilanının gerekli olması durumunda organizasyonun seyircisiz olarak gerçekleştirilebileceğinin sinyalini verdi. Seyircisiz olimpiyat senaryosunu "kesinlikle bir ihtimal" olarak niteleyen Suga, "Güvenlik ve emniyetin en büyük önceliğimiz olduğu fikrinden hareketle bunun açık olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Tokyo Valisi Yuriko Koike ise salgının seyrinin kötüleşmesi halinde seyircisiz olimpiyat seçeneğinin düşünülmesi gerektiğini söyledi.

OHAL sona ermişti

Japonya'da Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan OHAL 10 eyaletin 7'sinde yarı OHAL kapsamına alınırken, Okayama ve Hiroshima eyaletlerinde tamamen kaldırıldı. Okinawa'da ise OHAL devam ediyor. OHAL kapsamında uygulanan restoranlarda alkol satış yasağının yerini akşam 19.00 sınırlaması alırken, Japonya hükümeti gerekli görülmesi halinde yeni bir OHAL ilanından kaçınılmayacağını vurgulamıştı.

Bir aya yakın zaman kaldı

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları sporcular ve ulusal olimpiyat komitelerinin Covid-19 salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından bu yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos - 5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

Japonya hükümeti ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ise kamuoyunun farklı kesimlerinden gelen itirazlara rağmen oyunların yoğun salgın tedbirleri kapsamında yapılacağını yinelemişti. Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 785 bin 969'a yükselmiş, ölü sayısı da 14 bin 439 olmuştu.

Burak Ersoy

