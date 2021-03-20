Tokyo Olimpiyatlarına yurt dışından seyirci kabul edilmeyecek

Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın hangi şartlar altında gerçekleşeceği sorusunun yanıtı netlik kazanmaya başladı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi dahil dev organizasyonun paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen çevrimiçi toplantıda, etkinliğe yurt dışından seyirci kabul edilmemesine karar verildi. Oyunları izlemek üzere bilet satın alan yaklaşık 600 bin yabancı katılımcıya para iadesi yapılacağı belirtildi.

IOC Başkanı Thomas Bach organizatörlerin Japonya'da yapılacak dev organizasyona dair en büyük önceliğinin oyunların ve katılımcıların güvenliğini sağlamak olduğunu yineledi. Bach, "Herkesin fedakarlığını ve anlayışını gerektiren kararlar almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Covid-19 salgını nedeniyle ertelenmişti

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları sporcular ve ulusal olimpiyat komitelerinin Covid-19 salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından bu yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz-8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

Japonya'da şu ana kadar toplam 456 bin 459 vaka kaydedilirken, toplam 8 bin 830 kişi ise hayatını kaybetti.

Burak Ersoy

TOKYO (İHA) -