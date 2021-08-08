Tokyo Olimpiyatları'nda toplam vaka sayısı 430'a yükseldi

Korona virüs salgını nedeniyle bu yıla ertelenen ve 23 Temmuz'da yoğun tedbirler altında kapılarını açan Tokyo Olimpiyatları'nda sona gelindi. Bugün kapanış seremonisi ile veda etmesi beklenen olimpiyat oyunlarıyla ilişkili Covid-19 bilançosu da etkinliğin son gününde netlik kazandı. Bugün 26 yeni enfeksiyon tespit edildiği açıklanırken, son gelişme ile birlikte 1 Temmuz'dan bu yana olimpiyat organizatörleri tarafından duyurulan oyunlarla ilişkili toplam vaka sayısı 430'a yükselmiş oldu. 3 ardışık gün boyunca sporcular arasından enfeksiyon bildirilmezken, enfekte olan 26 yeni görevlinin hiçbirinin Olimpiyat Köyü'nde kalmadığı açıklandı.

1 yıllık erteleme

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Covid-19 salgını nedeniyle bu yıla ertelenmiş, 23 Temmuz'da yoğun salgın önleme tedbirleri altında kapılarını açan Tokyo Olimpiyatları ülkede etkisini sürdüren Covid-19 salgını nedeniyle toplumun farklı kesimleri tarafından eleştirilmişti. Sağlık meslek örgütleri ise seyircisiz gerçekleştirilse dahi olimpiyatların dünyanın dört bir tarafından binlerce sporcu, antrenör, yetkili ve gazeteciyi ülkeye çekeceği için Japonya'daki enfeksiyon riskini artırabileceği uyarısında bulunmuştu. Uzmanlar ayrıca farklı ülkelerden Japonya'ya taşınma ihtimali olan mutasyonların aşıya dirençli türlerin oluşumuna yol açarak vaka patlamasına neden olabileceğini belirtmişti.

Salgın gölgesinde gerçekleşti

Tepkilerin ardından deniz aşırı izleyicilere kapılarını uzun süre önce kapatan oyunların Tokyo ayağının tamamen kapalı kapılar ardında gerçekleştirilmesine karar verilirken, başkent çevresindeki Saitama, Chiba ve Kanagawa eyaletlerinde de müsabakalara yerel seyirci kabul edilmeyeceği açıklanmıştı. Tokyo Olimpiyat Bakanı Tamayo Marukawa'nın daha önce açıkladığı üzere Fukushima ve Shizuoka eyaletlerindeki müsabakalara ise sahanın seyirci kapasitesinin yüzde 50'sini aşmayacak şekilde sınırlı sayıda izleyici kabul edilmişti. Oyunların Ibaraki eyaletindeki ayağına ise yalnızca bilet tahsis edilen öğrenciler alınmıştı. Buna rağmen Tokyo ve çevresindeki eyaletlere yönelik seyirci yasağı nedeniyle olimpiyatlar neredeyse tamamen kapalı kapılar ardında gerçekleşmişti.

İzole edildiler

Eleştiriler karşısında güvenli olimpiyat hedefini birçok kez yineleyen Olimpiyat Organizasyon Komitesi ve Japonya hükümeti ise yoğun salgın önleme tedbirleri almış, oyunlarda görevli sporcu ve personelin yalnızca izin verilen alanlar arasında hareketine izin verilmişti. Akredite olan olimpiyat kadrolarının tesis edilen konaklama birimlerinden ayrılması yasaklanırken, ulaşım da heyetlere sağlanan özel araçlarla toplumdan izole şekilde gerçekleştirilmişti.

Sıra Paralimpik Oyunları'nda

Bugün kapanış seremonisi ile resmen sona erecek 2020 Tokyo Olimpiyatları Covid-19 salgını nedeniyle bu yıla ertelenmiş, dev organizasyon 23 Temmuz'da yoğun salgın önleme tedbirleri altında kapılarını açmıştı. 24 Ağustos'ta başlayacak paralimpik oyunları ise 5 Eylül'de sona erecek.

Burak Ersoy