Tokyo Olimpiyatları'nda vaka sayısı 322'ye yükseldi

Korona virüs nedeniyle bu yıla ertelenen ve 23 Temmuz'da sıkı tedbirler altında kapılarını açan 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda salgın bilançosu ağırlaşıyor.

Organizasyon Komitesi'nden bugün yapılan açıklamada, 29 yeni Covid-19 vakası daha tespit edildiği bildirildi. Yeni vakaların olimpiyatlardaki ilk küme enfeksiyonunu da içerdiği kaydedildi.

Yunanistan artistik yüzme takımının 4'ü sporcu 5 üyesinin Covid-19'a yakalandığı açıklandı. Son gelişme ile birlikte 1 Temmuz'dan bu yana olimpiyat organizatörleri tarafından duyurulan oyunlarla ilişkili vakaların sayısı 322'ye yükseldi.

Vaka sayıları endişeleri arttırdı

Korona virüs enfeksiyonlarının son günlerde tırmanışa geçtiği Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 957 bin 698'a yükselmiş, ölü sayısı da 15 bin 232'ye ulaşmıştı.

Japonya hükümeti, sağlık sistemindeki olası bir tıkanıklığı önlemek adına durumu ağır olmayan Covid-19 hastalarından iyileşme sürecini evde geçirmelerinin isteneceğini açıklamıştı.

Burak Ersoy

