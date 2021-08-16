Tokyo Paralimpik Oyunları'na korona virüs engeli

Korona virüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı geride bırakan Japonya'da, 24 Ağustos'ta başlaması beklenen Paralimpik Oyunları'nın kaderi belli oldu. Bugün Uluslararası Paralimpik Komitesi Başkanı Andrew Parsons, Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi Başkanı Seiko Hashimoto, Tokyo Valisi Yuriko Koike ve Japonya Olimpiyat Bakanı Tamayo Marukawa katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, paralimpik oyunlarının seyircisiz olarak gerçekleştirilmesine karar verildi.

Tokyo, Chiba, Saitama ve Shizuoka eyaletlerinde yapılacak müsabakaların kapalı kapılar ardında gerçekleşeceği netlik kazanırken, buna rağmen hükümet destekli bir eğitim programına katılan sınırlı sayıda yerel öğrencinin belirlenen karşılaşmaları izleyebileceği öğrenildi.

Olimpiyatlarla birlikte ertelenmişti

160 ülkeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun katılması beklenen Tokyo Paralimpik Oyunları, korona virüs salgını nedeniyle olimpiyatlarla birlikte bu yıla ertelenmiş, Tokyo Olimpiyatları 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında seyircisiz olarak gerçekleştirilmişti. Paralimpik oyunlarına ilişkin seyirci kararının ülkede salgının gidişatına göre verileceği kamuoyuna yansımıştı. Paralimpik oyunlarının 24 Ağustos ile 5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

Burak Ersoy

