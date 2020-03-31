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Tokyo Valisinden Japonya Başbakanı Abe'ye korona virüsü çağrısı

Tokyo Valisinden Japonya Başbakanı Abe'ye korona virüsü çağrısı
Tokyo Valisinden Japonya Başbakanı Abe'ye korona virüsü çağrısı

Tokyo Valisi Yuriko Koike, Japonya Başbakanı Shinzo Abe'yi korona virüs pandemisiyle mücadele kapsamında olağanüstü hal ilan edip etmeme konusunda karar vermeye çağırdı. Koike, Tokyo'nun kritik eşikte olduğunu söyledi.

Bir haftadır başkent Tokyo'da artan korona virüsü vakaları nedeniyle "ikinci dalga" endişesinin yaşandığı Japonya'da, Başbakan Shinzo Abe Tokyo Valisi Yuriko Koike ile başbakanlık ofisinde bir araya geldi. Görüşmenin ardından gazetecilere konuşan Koike, Abe ile başkentteki salgının durumunu ve bundan sonra atılabilecek adımları tartıştıklarını söyledi. Başbakan Abe'ye OHAL ilan etme yetkisi veren ve meclisten geçen yasal düzenlemeyi hatırlatan Koike, Tokyo'nun kritik eşikte olduğunu belirterek hükümetin karar verme zamanının geldiğini vurguladı. Koike, bahar tatilinin ardından Tokyo'da okulların ne zaman açılacağına dair kararı verirken merkezi hükümetin görüşlerini dikkate alacaklarını da sözlerine ekledi.

Hükümet, söylentileri reddetti

Japonya'da Tokyo başta olmak üzere artan vaka sayısının ardından sokağa çıkma yasağı ya da şehir izolasyonu gibi radikal önlemlerin alınacağı söylentileri yayılmış, Japon hükümetine korona virüsü pandemisi konusunda danışmanlık yapan uzman kurulunun birçok üyesinin de Başbakan Abe'ye geç olmadan acil durum ilan etme çağrısında bulunduğu kamuoyuna yansımıştı. Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, dün yaptığı açıklamada söylentileri yalanlayarak "karar temkinli alınmalı" ifadelerini kullanmıştı.

Burak Ersoy
 

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