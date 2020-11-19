Tokyo'da Covid-19 salgını zirve yaptı

Dün tespit edilen günlük Covid-19 vaka sayısının ilk kez 2 bini aştığı Japonya'da, başkent Tokyo'dan gelen son veriler endişeleri artırdı. Tokyo yerel hükümetinden edinilen bilgilere göre, dev metropolde bugün öğle saatleri itibariyle doğrulanan vaka sayısının, salgının başlangıcından bu yana ilk kez 500 sınırını aştığı öğrenildi. Tokyo'daki vaka sayısının ilerleyen saatlerde artmasından endişe edilirken, son gelişmelerin ülke genelinde de yeni bir vaka rekoruna neden olmasından korkuluyor.

Başbakan Suga'dan çağrı

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, en yüksek düzeyde alarmda olduklarını belirterek, vatandaşları enfeksiyonların yayılmasını önlemek için bireysel olarak ellerinden geleni yapmaya çağırdı. Maske kullanmanın önemini yineleyen Suga, restoranlarda dahi maskelerin yalnızca yeme-içme sırasında kısa süre çıkarılması çağrısında bulundu. Suga ayrıca, Korona Virüsle Mücadeleden Sorumlu Bakan Yasutoshi Nishimura ve Sağlık Bakanı Norihisa Tamura'ya uzman görüşlerine dayanarak ek önlemler alma talimatı verdiğini açıkladı.

Rekor üstüne rekor

Dün salgının başlangıcından bu yana görülen rekor sayıda 493 yeni Covid-19 vakasının doğrulandığı başkent Tokyo'nun ardından bir kötü haber de ülke geneli tablo ile ilgili gelmiş ve ülke genelindeki günlük enfeksiyonlar ilk kez 2 bin sınırını aşarak 2 bin 189'a ulaşmıştı.

Burak Ersoy

