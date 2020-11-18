Tokyo'da Covid-19 vak'a rekoru

Dünya genelinde yaklaşık 55.3 milyon kişiye bulaşarak 1.3 milyonu aşkın ölüme neden olan Covid-19 virüsü salgınının Japonya'da yeniden tırmanışa geçmesi, başkent Tokyo'nun yerel yönetimini harekete geçirdi. Şimdiye dek doğrulanan yaklaşık 35 bin vak'ayla salgından en fazla etkilenen bölge olan Tokyo'da bugün 493 yeni enfeksiyon tespit edildi. Kayda geçen rekor sayıdaki 493 yeni enfeksiyonun ardından yerel hükümet, alarm seviyesinin en üst düzeye çıkarılacağını açıkladı. Restoran ve bar benzeri işletmelerden çalışma saatlerini kısaltmalarını isteyip istemeyeceği merak konusu olan yerel otoritelerin, alınacak tedbirler üzerinde istişare ettiği öğrenildi.

Öte yandan son günlerde art arda bin ve üzeri yeni enfeksiyonun doğrulandığı Japonya'da dün ülke geneli vak'a sayısı bin 699 olurken, 47 eyaletin 6'sında günlük vak'a rekoru kırıldı. 122 bin 57'lik toplam enfeksiyon sayısına ulaşan Japonya'da Tokyo'dan bugün de kötü haber geldi. Başkentte öğle saatleri itibariyle tüm zamanların en yüksek vak'a sayısı olan 493 vak'anın kayda geçtiği açıklandı. İlerleyen saatlerde başkentteki günlük doğrulanmış vak'a sayısının artmasından endişe ediliyor.

Burak Ersoy