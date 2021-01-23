Tokyo'da mutasyona uğrayan Covid-19 görüldü

Dünya genelinde 98 milyondan fazla kişiye bulaşarak 2.1 milyonu aşkın ölüme neden olan Covid-19 salgınında mutasyon endişesi uluslararası toplumu alarma geçirirken, Japonya'da konuya dair endişe verici bir gelişme yaşandı. Covid-19'un İngiltere'de görülen ve daha bulaşıcı olduğu belirtilen mutasyona uğramış türünün Tokyo'da 1 kişide tespit edildiği açıklandı. 10 yaşından küçük bir kız çocuğu olduğu belirtilen hastaya teşhisin dün konduğu aktarılırken, Tokyo'da yaşayan başka bir Covid-19 taşıyıcısı ile yakın temasının olduğu belirtildi. Mutasyona uğramış yeni virüs tipini taşıyan hastanın temas ettiği kişinin test sonuçları üzerindeki genetik araştırmaların sürdüğü ifade edildi.

Yurt dışı seyahat geçmişleri yok



Şahısların ikisinin de yurt dışı seyahat geçmişinin bulunmadığı vurgulanırken, son gelişme yeni virüs tipinin yaklaşık 37 milyon nüfuslu dev metropolde yayılabileceği endişesine neden oldu. Tokyo yerel hükümeti ise Aralık ayından bu yana başkentte pozitif sonuç veren yaklaşık bin 400 kişi üzerinde yapılan genetik araştırmalarda yeni mutasyon görülen tek kişinin son doğrulanan vaka olduğunu duyurdu.

Yeni mutasyon yayılıyor

Covid-19'un yeni mutasyonu Japonya'da ilk olarak İngiltere'den ülkeye dönen yolcularda tespit edilmiş, daha sonra ise Brezilya'dan gelen kişilerde yeni mutasyona rastlanmıştı. Yurt dışı seyahat geçmişi bulunmayan kişilerde ilk yerel enfeksiyonlar ise Shizuoka eyaletinde kayda geçmişti. Son gelişmelerle birlikte ülkedeki yeni tip virüs vakalarının sayısı 50'ye yükseldi. Dün itibarıyla Japonya'daki toplam Covid-19 enfeksiyonlarının sayısı ise 357 bin 733'e ulaşırken, 4 bin 994 kişi hayatını kaybetmişti.

Burak Ersoy

