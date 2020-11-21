Tokyo'da rekor sayıda korona virüs vakası

Üst üste 3 gün boyunca ülke genelinde günlük Covid-19 vaka rekorunun kırıldığı Japonya'da bugün başkent Tokyo'dan kötü bir haber geldi. Tokyo yerel hükümetinden edinilen bilgiye göre dev metropolde bugün tespit edilen 539 yeni vaka ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Uzmanların ve yerel otoritelerin son günlerde yaptığı çağrılar nedeniyle Tokyo'da normale göre tenhalık gözlense de resmi tatil nedeniyle 3 gün sürecek hafta sonunda şehrin turizm ve alışveriş merkezi olan tarihi Asakusa semtinin kalabalık olduğu görüldü. Bazı Tokyolular tarihi Sensoji Tapınağı çevresinde alışveriş ve yürüyüş yapmayı tercih ederken, kimileri de restoranların dışına ya da caddelere kurulan masalarda vakit geçirmeyi tercih etti. Normal zamanlarda piknik ya da yürüyüş yapan binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Sumida Nehri kıyısındaki park ise sakin bir gün geçirdi.

"Normale göre boş"

Tokyo'nun en işlek caddelerinden biri olan Ameyoko Caddesinde Türk yemekleri satan bir işletmede çalışan 33 yaşındaki Yakup Baran normal şartlarda çok kalabalık olması gerektiğini, ancak salgın nedeniyle etrafın boş olduğunu söyledi. "Koronadan dolayı insanlar sokağa çıkamıyor" diyen Baran, "2 bin 500-3 bin kişiye korona virüs bulaşmış, bunun 500-600'ü Tokyo'da. Millet sokağa çıkmaya korkuyor. İşlerimiz de oldukça etkilendi. 300-500 kişi giren dükkana şimdi 50 kişi giriyor. 100 kişi bulursak bayram ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Eskiye nazaran kimse geçmiyor"

Aynı caddede bir mağazada çalışan 44 yaşındaki Takeshi Arakawa ise Covid-19 öncesindeki döneme kıyasla caddeden neredeyse kimsenin geçmediğini belirtti. Çok az sayıda insanın bölgeyi ziyaret ettiğini belirten Arakawa, "Maske ve alkol içerikli jel gibi tedbirlerle gelecek müşterilerin güvenini kazanmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Maske satıcılarının yüzü güldü

Bir eczanede çalışan 31 yaşındaki Yuki Adachi da salgın nedeniyle maske ve hijyenik jel satışlarının arttığını ifade etti. Adachi, "Covid-19 salgını nedeniyle herkes maske alıyor. Jel konusunda da durum farksız" diye konuştu.

Hükümeti eleştiren 76 yaşındaki Higashi Okazaki ise daha önce karantina altına alınan yolcu gemisi Diamond Princess'e atıfta bulunarak, "O dönem iş sıkı tutulsaydı, şimdi korona virüs bu kadar yayılmamış olurdu" dedi.

Rekor üstüne rekor

Japonya'da ülke geneli günlük Covid-19 vaka sayısı üç gün üst üste rekor kırmış, dün tespit edilen 2 bin 426 vaka ile toplam bilanço 129 bin 68'a yükselmişti. Ülkede şu ana kadar bin 982 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Burak Ersoy