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Tokyo'da semptomları hafif olan hastalar otel odalarına taşınacak

Tokyo'da semptomları hafif olan hastalar otel odalarına taşınacak
Tokyo'da semptomları hafif olan hastalar otel odalarına taşınacak

Japonya'nın başkenti Tokyo'da korona virüsüne yakalanan hastalardan semptomları hafif seyredenler Salı gününden itibaren şehirdeki otellere taşınacak.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsünün Japonya'daki hızlı yayılışının devam etmesi üzerine başkent Tokyo'nun yerel hükümetinden kritik bir adım geldi. Tokyo hükümeti, hastalığı hafif seyreden korona virüsü taşıyıcılarının Salı gününden itibaren hastanelerden otellere taşınacağını açıkladı. Tokyo Valisi Yuriko Koike, bugün yaptığı açıklamada uygulamanın hastanelerdeki yoğunluğu önlemeyi amaçladığını söyledi.

Rekor vaka sayısına ulaşıldı 

Tokyo'da bugün 143 vakanın daha kaydedilmesi ile korona virüsü vaka sayısı bin 33'e ulaşmıştı. Vaka sayısının artışı üzerine uyarı yapan uzmanlar, Tokyo başta olmak üzere ülkenin sağlık sisteminde tıkanıklık yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

Burak Ersoy

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